Андердоги, яким вдалось: найбільші апсети супертяжів в історії боксу

Нещодавній поєдинок Олександра Усика проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена став для всього світу наочним нагадуванням, що в суперважкій вазі безпечних боїв не існує. Експерти не сприймали цю битву всерйоз і прогнозували об'єднаному чемпіону світу легке тактичне декласування суперника, а букмекери практично не залишали нідерландцю шансів у класичному боксі.

Проте в рингу габарити, нестандартний стиль і відчайдушна агресія Ріко ледь не створили головну сенсацію XXI століття. Українець був змушений увімкнути свій максимум, балансуючи на межі першої поразки в кар'єрі, щоб врешті-решт вирвати цю перемогу, забивши опонента наприкінці 11 раунду.

Це протистояння нагадало, що історія хевівейту має чимало подібних історій. Коли абсолютні фаворити виходять у ринг за легким гонораром, а залишають його під здивовані погляди глядачів без поясів та зі зіпсованою спадщиною.

"Чемпіон" зібрав хронологію з десяти епічних поєдинків, де самовпевненість лідерів розбилася об залізну волю андердогів.

Джеймс Бреддок – Макс Бер (13 червня 1935 року)

У часи Великої депресії Джеймс Бреддок став уособленням надії для мільйонів збіднілих американців. Через важкі травми та серію розгромних поразок його кар'єра здавалася повністю завершеною, а сам боксер працював у порту за копійки та отримував державну допомогу.

Тодішній чемпіон Макс Бер водночас був найстрашнішим і найсильнішим панчером епохи. Після боїв із ним один суперник помер безпосередньо внаслідок травм від ударів, а смерть другого пов'язують часткового з поєдинком проти нього.

Букмекери оцінювали шанси Бреддока як мізерні, приймаючи ставки з розрахунку 10 до 1 на користь фаворита. Проте в рингу андердог влаштував справжній тактичний подвиг.

Він нейтралізував оверхенди чемпіона залізним блоком і постійними клінчами. Поки Бер кривлявся перед публікою у стилі сучасного Тайсона Ф'юрі та чекав, коли опонент впаде сам, Джеймс методично карав його за розслабленість раунд за раундом.

Після 15 виснажливих трихвилинок офіційним рішенням суддів перемогу віддали Бреддоку, створивши головну сенсацію першої половини двадцятого століття. Журналіст Деймон Раньйон влучно охрестив нового чемпіона "Cinderella Man" (Чоловік-Попелюшка), що пізніше дало назву культовому голлівудському фільму з Расселом Кроу, який в українському прокаті вийшов під назвою "Нокдаун".

Кассіус Клей – Сонні Лістон (25 лютого 1964 року)

На початку 1964 року похмурий гігант із кримінальним минулим Сонні Лістон вважався абсолютно непереможним монстром, який викликав тваринний жах у всього дивізіону. Коли молодий Олімпійський чемпіон Кассіус Клей отримав статус обов'язкового претендента, преса сприйняла це як підписання смертного вироку для епатажного юнака.

Журналісти відверто побоювалися за здоров'я проспекта, а коефіцієнти у букмекерів становили принизливі 7 до 1 на користь чинного чемпіона. На церемонії зважування Клей влаштував таку шалену істерику з прокльонами, що лікарі зафіксували в нього пульс 120 ударів на хвилину та запідозрили нервовий зрив перед обличчям неминучого побиття.

Однак, коли суперники опинилися у рингу, світ побачив абсолютно іншого Кассіуса Клея – зібраного, феноменально швидкого та тактично бездоганного боксера. З перших секунд він почав буквально пурхати як метелик та жалити як бджола.

Американець уникав важких бомб Лістона та розстрілював його обличчя блискавичними джебами. Навіть коли у п'ятому раунді Клей частково осліп через невідому речовину на рукавичках Лістона, він вистояв завдяки унікальним захисним рефлексам.

Перед початком сьомого раунду виснажений та розбитий Сонні Лістон просто відмовився підійматися зі свого стільця. Сталася неймовірна сенсація, яка назавжди змінила обличчя світового боксу, а переможець у рингу одразу після зупинки бою вигукнув на камери:

"Я перевернув цей світ! Подивіться на моє обличчя, на ньому немає жодного синця! Я найвеличніший король світу".

Наступного дня після цього апсету Кассіус Клей офіційно оголосив, що приєднується до організації "Нація ісламу" та змінив ім'я на Мухаммед Алі.

Ларрі Голмс – Майкл Спінкс (21 вересня 1985 року)

Ларрі Голмс підходив до цього протистояння у статусі абсолютної легенди та найкращого супертяжа епохи з ідеальним професійним рекордом 48-0. Йому залишалася лише одна перемога, щоб зрівнятися з "вічним" та недосяжним досягненням Роккі Марчіано.

Суперником для такого визначного поєдинку обрали Майкла Спінкса – абсолютного чемпіона світу на дві вагові категорії нижче, який спеціально для цього мегафайту набрав майже 11 кілограмів м'язової маси. Практично ніхто з аналітиків не вірив, що штучно "роздутий" напівтяж зможе витримати ударну міць та елітний джеб "Істонського вбивці".

Проте Спінкс під керівництвом Едді Фатча підготував унікальний план із постійним зміщенням кутів та нестандартним захистом, який повністю зламав ритм чемпіона. Голмс ніяк не міг підлаштуватися під швидкість претендента, постійно промахувався своїм фірмовим ударом правою та виглядав незграбним ветераном на тлі свого опонента.

Майкл діяв сміливо, регулярно контратакував через руку та забирав кінцівки раундів за рахунок вищої активності. Після фінального гонга судді винесли сенсаційне рішення на користь Спінкса, зробивши його першим в історії чинним чемпіоном-напівтяжем, який завоював титул у хевівейті.

Голмс був настільки розлючений втраченим рекордом Марчіано, що влаштував скандал на пресконференції:

"Мені 35 років і я б'юся з молодими чоловіками, а Роккі було 25 і він бився зі старими. Якщо бути точним, Роккі Марчіано не гідний навіть носити мою захисну раковину".

Майк Тайсон – Джеймс Даглас (11 лютого 1990 року)

Поєдинок у Токіо мав стати для "Залізного Майка" звичайною легкою розминкою та можливістю отримати черговий багатомільйонний чек перед великою битвою проти Евандера Холіфілда. На той момент Тайсон здавався втіленням абсолютної непереможності, руйнуючи опонентів у перших раундах, тому букмекери виставили космічні коефіцієнти 42 до 1 на користь чемпіона.

Джеймса Дагласа сприймали як випадкового гейткіпера, який приїхав у Японію виключно за гонораром для оплати боргів. Проте за 23 дні до бою у нього раптово померла мати, яка за життя гордо розповідала кожному знайомому, що її син нокаутує Тайсона, і ця трагедія перетворила "Бастера" на ментального титана, який вийшов у ринг із залізною рішучістю виконати пророцтво матері.

Він із перших секунд шокував фаворита своїм жорстким, довгим джебом і відмовою відступати назад під шаленим тиском "Залізного Майка". У восьмому раунді Тайсон зміг за лічені секунди до гонга відправити претендента в тяжкий нокдаун, але Даглас знайшов у собі сили піднятися.

У десятій трихвилинці Джеймс влаштував Майку справжнє пекло, викинувши нищівну серію ударів, яка змусила того повзати по настилу рингу навкарачки та гарячково збирати власну капу. Світ побачив найбільший і найгучніший апсет в історії світового спорту, який назавжди зруйнував міф про непереможність Тайсона, а Даглас крізь сльози вигукнув дуже щемливу промову:

"Чому я переміг? Через мою маму... Благослови Господь її серце".

Леннокс Льюїс – Олівер Макколл (24 вересня 1994 року)

Непереможний британський чемпіон Леннокс Льюїс захищав свій титул WBC вдома в Лондоні та розраховував на швидке та яскраве видовище для рідної публіки. Олівер Макколл вважався міцним, але прямолінійним бійцем, який раніше працював спаринг-партнером Майка Тайсона та не мав у своєму арсеналі елітної техніки.

Експерти очікували на легкий захист титулу для британця. "Лев" із перших секунд діяв занадто розслаблено та відкрито, намагаючись одразу нокаутувати суперника потужними оверхендами.

Проте вже на початку другого раунду американець шокував глядачів. Він ідеально прорахував траєкторію атаки чемпіона та викинув блискавичний зустрічний правий крос точно в підборіддя Льюїса.

Леннокс важко звалився на настил рингу під мертву тишу трибун лондонської "Вемблі Арени". Британський боксер зміг підвестися вже на рахунок "шість", але його ноги сильно тремтіли, а погляд був абсолютно несвідомим.

Арбітр, дорахувавши до дев'яти та оцінивши стан боксера, ухвалив рішення зупинити поєдинок, зафіксувавши сенсаційний технічний нокаут уже на старті другого раунду. Ця поразка стала першою в кар'єрі легендарного британця, після якої він кардинально змінив свій тренерський штаб, запросивши Емануеля Стюарда.

Джордж Форман – Майкл Мурер (5 листопада 1994 року)

Майкл Мурер був молодим непереможеним чемпіоном світу з рекордом 35-0, який щойно відібрав пояси в Евандера Холіфілда. На противагу йому, 45-річний легендарний Джордж Форман виглядав добродушним товстуном із минулої епохи, який повернувся в ринг виключно заради розваги.

Експерти називали цей бій відвертим фарсом і небезпечним експериментом. Протягом дев'яти раундів Мурер повністю підтверджував статус фаворита, легко розстрілюючи повільного ветерана з дистанції та перетворюючи його обличчя на суцільну гематому.

"Великий Джордж" безнадійно програвав поєдинок на записках усіх трьох суддів, його очі майже повністю запливли. Проте в десятому раунді сталося справжнє спортивне диво – Форман методично вирахував позицію Мурера та доніс коротку комбінацію із джебу та нищівного прямого правою.

26-річний чемпіон упав як підкошений, він відчайдушно намагався скоординувати тіло, але так і не зміг підвестися на ноги до закінчення відліку рефері. Завдяки цій перемозі ветеран встановив "вічний" рекорд, ставши найстарішим чемпіоном світу в історії королівського дивізіону, який досі ніхто не зміг перевершити.

Евандер Холіфілд – Майк Тайсон (9 листопада 1996 року)

Після виходу Тайсона з в'язниці та його швидких розгромних перемог над Брюсом Селдоном і Френком Бруно весь світ знову повірив у криваву магію "Залізного Майка". Евандер Холіфілд натомість вважався повністю списаним і зношеним ветераном, який мав серйозні проблеми з серцем та щойно програв важку трилогію проти Ріддіка Боу.

Одразу після офіційного анонсу букмекери Лас-Вегаса відкрили лінію з принизливим для Евандера коефіцієнтом 25 до 1 (ближче до бою ставки стабілізувалися в районі 6 до 1 на користь Тайсона). Фахівці не бачили, завдяки чому той може розраховувати на апсет, проте він виявився ментально міцнішим за всіх попередніх суперників Тайсона разом узятих.

"The Real Deal" не злякався фірмового стартового штурму Майка, за рахунок фізичної сили нав'язав йому жорсткий і виснажливий бокс у клінчах, завдяки чому повністю перехопив ініціативу. Раунд за раундом Евандер карав Тайсона за відсутність захисного плану, поки в 11-му раунді рефері Мітч Гелперн не зупинив це одностороннє побиття.

Холіфілд створив колосальний історичний апсет, повернувши собі звання чемпіона світу під шалений рев трибун.

"Тільки тому, що всі інші здавалися перед ним, вони думали, що так само вчиню і я. Вони не розуміли, що я маю сильне серце та міцне підборіддя. Люди мають право на свою думку, але я ніколи не звертав уваги на ставки. Я просто вірив у Бога та знав, на що я здатний", – сказав Холіфілд після бою.

Леннокс Льюїс – Хасим Рахман (22 квітня 2001 року)

Ця поразка увійшла в підручники боксу як еталонний приклад абсолютної, катастрофічної недооцінки суперника з боку зіркового чемпіона. Леннокс Льюїс прилетів у Південну Африку у статусі найкращого супертяжа планети, але замість повноцінних тренувань активно знімався у голлівудському блокбастері Стівена Содерберга "Одинадцять друзів Оушена".

Поки його опонент Хасим Рахман майже місяць проливав піт у високогірному Бракпані для адаптації легень до розрідженого повітря, "Лев" тусувався з Бредом Піттом і Джорджем Клуні, прибувши на місце лише за 10 днів до бою. Букмекери взагалі не бачили інтриги, приймаючи ставки з розрахунку 20 до 1 на користь тодішнього короля хевівейту.

У рингу розплата за недооцінку настала дуже швидко, адже Льюїс банально задихнувся вже до середини поєдинку через жахливу акліматизацію. У п'ятому раунді Рахман затиснув чемпіона біля канатів і доніс епічний удар правою, який відправив Леннокса на настил у глибокий нокаут.

Ця поразка стала другою та останньою в кар'єрі Леннокса Льюїса. Американець же не приховував свого щастя після бою:

"Я безупинно молився та важко тренувався. І в підсумку я доніс цей єдиний удар. Один удар. Я говорив усім вам, що я впевнений у собі. Жодного разу з моменту підписання контракту на бій я не нервував".

Володимир Кличко – Коррі Сандерс (8 березня 2003 року)

Молодий український чемпіон Володимир Кличко підходив до чергового захисту титулу WBO у статусі висхідної зірки, яку європейська преса вже називала майбутнім багаторічним домінатором дивізіону. Його суперником став 37-річний ветеран із ПАР Коррі Сандерс, який на той момент набагато більше часу проводив на професійних полях для гольфу, ніж у боксерському залі.

Букмекери абсолютно не вірили в андердога, виставивши лінію 12 до 1 на перемогу Кличка-молодшого, а німецька публіка чекала чергового швидкого нокауту від українця. Проте шульга Сандерс мав у своєму арсеналі унікальну зброю – надшвидкі та дуже потужні прямі удари.

Вже наприкінці першого раунду африканець вибухнув блискавичною серією, яка двічі відправила Володимира в тяжкі нокдауни, повністю дезорієнтувавши чемпіона. У другій трихвилинці побиття продовжилося – "Доктор Сталевий Молот" мужньо намагався повернутися у гру, але після ще двох падінь на настил рингу перед шокованою публікою в Ганновері рефері справедливо зупинив поєдинок.

Було зафіксовано один із найболючіших апсетів в історії українського боксу. Згодом це змусило Віталія Кличка виходити в ринг для жорстокої помсти за молодшого брата.

Ентоні Джошуа – Енді Руїс (1 червня 2019 року)

Один із найгучніших апсетів у сучасній історії боксу стався за участі на той момент небитого олімпійського чемпіона Ентоні Джошуа. Він прилетів до Нью-Йорка на легендарну арену "Медісон Сквер Гарден", щоб провести американський дебют і підкорити тамтешню публіку.

Його першочерговий суперник Джаррелл Міллер провалив допінг-тест, і на короткому сповіщенні на заміну погодився вийти мексиканець Енді Руїс. Фанати й експерти відверто знущалися з фігури Руїса, передбачаючи швидку капітуляцію проти ідеально атлетичного чемпіона, а ставки приймалися як 25 до 1 на користь Ей Джея.

У третьому раунді Ентоні прогнозовано відправив мексиканця в нокдаун, і здавалося, що розв'язка наступить дуже швидко. Проте Руїс не просто підвівся, а влаштував британцю справжнє пекло.

Він миттєво відповів серією коротких хуків у розміні, двічі впустивши фаворита битви на настил рингу. Джошуа так і не зміг повноцінно відновитися після цього.

У сьомому раунді Руїс ще двічі відправив Ентоні на канвас, змусивши рефері зупинити поєдинок. Андердог переписав історію спорту, ставши першим мексиканським чемпіоном світу в надважкій вазі та створивши головну сенсацію сучасної епохи.

"Мамо, я люблю тебе! Наше життя тепер зміниться, нам більше не доведеться бідувати! Я просто хотів довести всім скептикам, що вони помилялися", – прокричав Руїс одразу після битви.

Усі ці гучні апсети, як і нещодавній важкий тріумф Олександра Усика, нагадують просту істину – ринг не поважає колишніх заслуг, кожного разу треба все доводити з нуля. Зрештою, всі супертяжі здатні завдати один потужний удар, який може стати фатальним для фаворита, саме за це фанати й люблять "королівський" дивізіон.