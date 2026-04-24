Льюїс оцінив Усика: Він пройшов через самопожертву

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс відзначив боксерську спадщину Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його цитує Sky Sports.

Легенда боксу назвав непереможеного українця великим чемпіоном та чудовою людиною, яка багато часу приділяє тренувальному процесу.

"Він досяг усього. Він пройшов через самопожертву. У нього прекрасна родина, і він заслуговує на визнання", – заявив Льюїс.

Відзначимо, що Льюїс та Усик є двома останніми абсолютами у гевівейті. Леннокс об'єднав титули у далекому 1999-му, а Олександр – чотири пояси у 2024-му та 2025-му роках. Українець двічі ставав абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні після перемог над Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа.

Раніше Льюїс оцінив готовність британця Мозеса Ітауми скинути з трону Усика. Також він зробив невтішну заяву для Ріко Верховена, у якого попереду битва проти Олександра, яка запланована на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала їх очну зустріч.