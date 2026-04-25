Ексчемпіон світу спрогнозував переможця гіпотетичного бою Льюїс – Ф'юрі

Софія Кулай — 25 квітня 2026, 00:50
Ексчемпіон світу спрогнозував переможця гіпотетичного бою Льюїс – Ф'юрі
Леннокс Льюїс
Getty Images

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший висловився про гіпотетичний поєдинок між ексабсолютом Ленноксом Льюїсом та Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його цитує Boxing News Online.

Американський боєць зробив ставку на легенду боксу.

"Тайсон Ф'юрі проти Леннокса Льюїса? Це був би чудовий бій, але моя перша думка – Леннокс Льюїс переміг би через його силу. Але моя друга думка також каже, що Тайсон Ф'юрі був чудовим у внесенні коригувань. Але я б обрав Леннокса Льюїса", – сказав Джонс-молодший.

Нагадаємо, що Леннокс об'єднав титули гевівейту у далекому 1999 році. Свій останній бій провів у 2003-му проти Віталія Кличка, у якому переміг українця.

Натомість Ф'юрі у ніч проти 12 квітня повернувся у ринг із перемоги над Арсланбеком Махмудовим, якого здолав за рішенням суддів. Після чого кинув виклик Ентоні Джошуа.

Раніше Льюїс оцінив боксерську спадщину Олександра Усика.

