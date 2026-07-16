Виглядав трохи аматорським: Сіренко здивував порівнянням таборів Джошуа та Ф'юрі

Український боксер Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) розповів, що тренування Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) із командою Олександра Усика (25-0, 16 КО) позитивно вплинуть на британського супертяжа.

Його слова передає vRINGe.

Цей тренувальний табір він порівняв із кемпом Тайсона Ф'юрі.

"Знаю, як виглядає цей кемп. Знаю, що там домінують дисципліна та правильна, грамотна робота. Тобто така система має допомогти кожному спортсмену. Але бувають різні ситуації. І спортсмени також бувають різні. Тому подивимось. Мені також цікаво поспостерігати за цим – порівнювати кемп Ф'юрі та кемп Джошуа. Кемп Ф'юрі виглядає трохи по-аматорськи. Кемп Джошуа виглядає по-професійному. Але, знову ж таки, два різні спортсмени. Один із них все ж таки "Циганський король". Тому, можливо, він зараз цілком у своїй тарілці з такими кемпами", – сказав Владислав.

Сіренко зазначив, що на прихильників боксу чекає цікаве протистояння Джошуа проти Ф'юрі, у якому він хотів би побачити переможцем Ей Джея.

"Знову ж таки, з новим підходом до тренувального процесу, думаю, що це має принести йому більше бенефітів, більше користі. Я не ставлю. Але якби з другом посперечатися на якусь десятку присідань, то в будь-якому разі поставив би на Джошуа", – наголосив українець.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року.

Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель спростував ці чутки.

Напередодні очної битви обидва бійці проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) поб'ється проти Пренги, тоді як "Циганський король" 24 липня проведе бій проти польського ветерана Маріуша Ваха у Таїланді.

Цікаво, що Ей Джей вже покликав на свій наступний двобій Тайсона.