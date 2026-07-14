Нехай приходить на мою територію: Джошуа одіозно запросив Ф'юрі на свій бій

Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів, що не вийшов у ринг після переможного бою Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) через непідписаний контракт.

Його слова наводить DAZN Boxing.

Через цей момент він вирішив "не грати в цю гру" "Циганського короля", який викликав Ей Джей у ринг.

Британський супертяж не впустив нагоди запросити Тайсона на свій двобій проти албанця Крістіана Пренги, який запланований на 25 липня.

"Я не для того там був. Якби контракт був підписаний, я б вийшов на ринг. Я приїхав туди з розвідувальною місією. Хотів подивитися, як виглядатимуть мої майбутні суперники. Мені потрібно знаходити час, щоб аналізувати своїх опонентів. Я багато чого побачив. Побачив хороші речі, але також помітив і певні слабкі місця А коли він запросив мене вийти в ринг, я подумав: це ж шоу Тайсона Ф'юрі. Чому я маю виходити в ринг на шоу Ф'юрі? Якщо він захоче вийти на ринг після моєї перемоги 25 липня – ласкаво просимо. Нехай приходить на мою територію. Тут господар — я. Я з радістю прийму тебе у своєму домі. Ти ж не запрошуєш мене до себе додому — я купую твій дім. Розумієте, про що я?" – сказав Ентоні.

За його словами, саме після поєдинку в Ер-Ріяді вони зможуть зустрітися віч-на-віч, адже угода про бій вже підписана.

Джошуа зазначив, що лише після протистояння з Пренгою буде сфокусований на битві проти Ф'юрі.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року.

Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель спростував ці чутки.

Напередодні очної битви обидва бійці проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) поб'ється проти Пренги, тоді як "Циганський король" 24 липня проведе бій проти польського ветерана Маріуша Ваха у Таїланді.