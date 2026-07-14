Джошуа назвав своїх улюблених бійців нового покоління

Британський супертяж Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) назвав своїх улюблених боксерів сучасності.

Його слова передає Combat Evolved.

Ей Джей виділив бійців нового покоління, за якими йому подобається стежити. Він виділив, зокрема, декількох маловідомих спортсменів:

"Якщо брати у глобальному масштабі, то є Шакур Стівенсон, мені подобається дивитися бої Бенавідеса. Якщо дивитися з точки зору аматорів, мені подобається Аарон Джошуа та надважковаговик із Шотландії на ім'я Джабба. Є Мозес Ітаума, який набирає обертів. Про нього кажуть, що він буде спадкоємцем престолу. Хто там ще є?

Є багато перспективних бійців: Абдулла Мейсон, Кона Вокер, який тренується з Дейвом Алленом, він неймовірний. Пет Браун – я не так багато дивився його поєдинків, але чув, що він створює серйозні проблеми. Тож я збираюся поцікавитися та дізнатися про нього більше. Але Кона Вокер, мабуть, мій улюблений британський боксер. І Нік Болл. Я щойно перерахував довгий список імен, але вони всі круті, всі дуже хороші боксери".