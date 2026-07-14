Джошуа назвав своїх улюблених бійців нового покоління
Британський супертяж Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) назвав своїх улюблених боксерів сучасності.
Його слова передає Combat Evolved.
Ей Джей виділив бійців нового покоління, за якими йому подобається стежити. Він виділив, зокрема, декількох маловідомих спортсменів:
"Якщо брати у глобальному масштабі, то є Шакур Стівенсон, мені подобається дивитися бої Бенавідеса. Якщо дивитися з точки зору аматорів, мені подобається Аарон Джошуа та надважковаговик із Шотландії на ім'я Джабба. Є Мозес Ітаума, який набирає обертів. Про нього кажуть, що він буде спадкоємцем престолу. Хто там ще є?
Є багато перспективних бійців: Абдулла Мейсон, Кона Вокер, який тренується з Дейвом Алленом, він неймовірний. Пет Браун – я не так багато дивився його поєдинків, але чув, що він створює серйозні проблеми. Тож я збираюся поцікавитися та дізнатися про нього більше. Але Кона Вокер, мабуть, мій улюблений британський боксер. І Нік Болл. Я щойно перерахував довгий список імен, але вони всі круті, всі дуже хороші боксери".
Зазначимо, що сам Ентоні Джошуа востаннє виходив на ринг наприкінці 2025 року. Тоді він нокаутував епатажного шоумена Джейка Пола.
Наразі британець завершує підготовку до поєдинку із Крістіаном Пренгою. Бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді.
Після цього Ей Джей має провести мегафайт із Тайсоном Ф'юрі. Вони з великою ймовірністю розділять ринг у четвертому кварталі 2026 року.