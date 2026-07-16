Готуйтеся до вибуху: Ф'юрі заінтригував заявою перед боєм проти Ваха
Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) розповів про підготовку до наступного бою проти Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).
Про тренувальний табір він висловився в Інстаграмі.
Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді.
"Кемп був довгим, але вся важка праця приносить свої плоди. Важко тренуйся – легко перемагай! Готуйтеся до вибуху", – написав Ф'юрі.
Це буде проміжний двобій для "Циганського короля" перед британською битвою проти Ентоні Джошуа, з яким він вже підписав контракт про лобову дуель.
Переможець протистояння Ф'юрі – Вах отримає перший гуманітарний пояс WBC Metta від Всесвітньої боксерської ради.
Нагадаємо, 46-річний Ваха у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка.
Цікаво, що Маріуш переконаний, що йому до снаги перемогти британського супертяжа.