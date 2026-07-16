Готуйтеся до вибуху: Ф'юрі заінтригував заявою перед боєм проти Ваха

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) розповів про підготовку до наступного бою проти Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Про тренувальний табір він висловився в Інстаграмі.

Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді.

"Кемп був довгим, але вся важка праця приносить свої плоди. Важко тренуйся – легко перемагай! Готуйтеся до вибуху", – написав Ф'юрі.

Це буде проміжний двобій для "Циганського короля" перед британською битвою проти Ентоні Джошуа, з яким він вже підписав контракт про лобову дуель.

Переможець протистояння Ф'юрі – Вах отримає перший гуманітарний пояс WBC Metta від Всесвітньої боксерської ради.

Нагадаємо, 46-річний Ваха у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка.

Цікаво, що Маріуш переконаний, що йому до снаги перемогти британського супертяжа.