На бій Кабаєла проти Хіси продали 25 тисяч квитків за добу

Майбутній поєдинок чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) проти албанця Нельсона Хіси (25-0, 23 КО) викликає шалений інтерес у німецьких уболівальників.

Про це повідомив промоутер Френк Воррен.

Лише за перші 24 години передпродажу було реалізовано 25 тисяч квитків.

"25 000 квитків продано за 24 години передпродажу на бій Агіт Кабаєл – Нельсон Хіса в Німеччині наступного місяця! Передпродаж досі відкритий на бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі, який не можна пропустити" – написав Воррен.

Зазначимо, що Воррен є промоутером обох бійців. Їх поєдинок відбудеться 28 листопада на "Merkur Spiel-Arena" у німецькому Дюссельдорфі. Трансляція буде доступна на DAZN.

Це буде перший захист титулу WBC для Кабаєла. Непереможений боксер став повноцінним володарем цього титулу після того, як Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Агіт здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11). Вони бились у січні.

Хіса востаннє виходив у ринг в андеркарді поєдинку Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. 42-річний албанець переміг норвежця Томаса Нармо (14-1, 14 КО), зберігши бездоганний професійний рекорд.