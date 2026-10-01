Queensberry Promotions оголосила бій Кабаєла та Сіни

Queensberry Promotions оголосила про бій чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) з 42-річним албанцем Нельсоном Хісою (25-0, 23 КО).

Про це повідомляє пресслужба промоушена.

Поєдинок відбудеться 28 листопада на "Merkur Spiel-Arena" у німецькому Дюссельдорфі. Трансляція буде доступна на DAZN.

Це буде перший захист титулу WBC для Кабаєла. Непереможений боксер став повноцінним володарем цього титулу після того, як Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Агіт здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11). Вони бились у січні.

Хіса востаннє виходив у ринг в андеркарді поєдинку Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. 42-річний албанець переміг норвежця Томаса Нармо (14-1, 14 КО), зберігши бездоганний професійний рекорд.

Раніше повідомлялося, що на бій з Кабаєлом претендував український надважковаговик Андрій Новицький.