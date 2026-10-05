Менеджер Ф'юрі оцінив реальність бою проти Кабаєла

Менеджер Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) зізнався, що йому б не хотілося, аби обидва його клієнти розділили один ринг.

Про це він розповів у коментарі BoxNation.

"Особисто я не хотів би цього бачити. Категорично ні. Я дуже добре ставлюся до них обох. Розумієте, я працюю з Тайсоном уже давно. Він для мене не просто клієнт, чиїми справами та просуванням я займаюся, – він мій друг. Дуже близький друг. Я надзвичайно високо його ціную. Те саме стосується й Агіта – ми теж друзі. Хоча я бачуся з ним не так часто, як із його тренером. Він фантастична людина. Справжній чоловік, чудовий тренер. Він хороший бізнесмен, навколо якого зібралася чудова команда", – сказав Спенсер Браун.

Кабаєл вже називав трійку боксерів, з якими хотів би перетнутися в одному рингу. Серед них якраз були Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер.

Нагадаємо, що Агіт вже отримав свого наступного суперника. Непереможений німець зустрінеться проти албанця Нельсона Хіси. Їхній поєдинок відбудеться 28 листопада на "Merkur Spiel-Arena" у німецькому Дюссельдорфі, а трансляція буде доступна на DAZN.

Натомість Тайсон 11 грудня вийде у ринг проти Ей Джея у Кардіффі. На кону стоятимуть титул WBA Super та спеціальний пояс Battle of Britain.

Раніше Спенсер розповів, що "Циганському королю" цікава трилогія проти Олександра Усика.