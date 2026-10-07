Не Усик: Воррен назвав боксера, чиї бої лідирують за продажем квитків у світі

Промоутер Френк Воррен розповів, що саме поєдинки Агіта Кабаєла (27-0. 19 КО) викликають один із найбільших ажіотажів у світі боксу щодо продажу квитків.

Його слова передає DAZN Boxing.

"Те, що Агіт зробив за останні кілька років, просто неймовірно. Він – один із боксерів, які продають найбільше квитків у світі. Подивіться на його попередній бій. Перший вечір, який ми тут організували (у Німеччині – прим. ред.), був повністю розпроданий за один день", – сказав Воррен.

Відомий функціонер розповів, що на наступний бій непереможеного німця проти Нельсона Хіси вже розкуплено близько 30-35 тисяч квитків.

Двобій Кабаєл – Хіса відбудеться 28 листопада на "Merkur Spiel-Arena" у німецькому Дюссельдорфі. Трансляція буде доступна на DAZN. Це буде перший захист титулу WBC для Агіта. Він став повноцінним володарем цього поясу після того, як Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських титулів.

Раніше повідомлялося, що 25 тисяч квитків на цей поєдинок розкупили за перші 24 години від початку продажу.

Воррен відзначив важливість цього протистояння для Німеччини, яке допоможе відродженню місцевого боксу.

"Ми також бачимо відродження німецького боксу. Колись він був на дуже високому рівні. Я багато років тому приїжджав сюди, працював із Петером Колем та Universum. Ми з Міхаелем згадували Генрі Маске – це був, здається, 1992-й чи 1993 рік. Я вже достатньо старий, щоб пам'ятати ті часи. Більшість із вас тоді ще навіть не народилася. Це були чудові роки. У Німеччині люди масово приходили дивитися на великих німецьких чемпіонів. І тепер цей рух очолює Агіт – перший німецький чемпіон світу в надважкій вазі за 94 роки. Це неймовірне досягнення. А Нельсон приїхав сюди, щоб забрати в нього цей титул. На нас чекає фантастичний вечір і фантастичний бій", – заявив промоутер.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Кабаєл здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11). Тоді як Хіса переміг Томаса Нармо в андеркарді поєдинку Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.

Раніше повідомлялося, що на бій з Кабаєлом претендував український надважковаговик Андрій Новицький.