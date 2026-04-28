Він просто машина: Усик висловився щодо майбутнього поєдинку Джошуа проти Ф'юрі
Чемпіон WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про форму свого колишнього суперника Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), який напередодні підписав контракт на бій проти ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), наголосивши, що той готовий повернутися у ринг.
Слова українського боксера наводить Ringside24.
"Я бачив, як тренується Ентоні – він просто машина. Зараз йому ще потрібна підтримка близьких, але він готовий повернутися. Потрібно трохи часу, щоб набрати оптимальну форму, адже ми знаємо, що після аварії в нього були проблеми зі здоров'ям. Але він може битися", – впевнений Усик.
Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.
Тайсон Ф'юрі у квітні здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим.