Ексчемпіон поставив під сумнів мегафайт Джошуа – Ф’юрі через можливу сенсацію у бою з Пренгом

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон висловився про наступний бій Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Він не став критикувати вибір суперника Ей Джея. Британець додав, що йому взагалі не подобається термін "розминочний бій", адже навіть у такому протистоянні Джошуа може отримати серйозну травму, яка виб'є його на певний час.

"Завжди є шанс, що він помилиться. Завжди є шанс, що Ей Джей може зламати руку об голову цього хлопця, і це виведе його з ладу на деякий час. Тож ніколи не знаєш, що станеться", – сказав Карл.

Також Фремптон припустив, чи буде цікава британська битва Ентоні проти Тайсона Ф'юрі, якщо Ей Джей поступиться Пренгу.

"Я не маю уявлення. Я думаю, що тоді цей бій стане не те що неважливим, а вже буде нікому насправді нецікаво, як було б, якби він виграв. Я щойно сказав вам, що ніколи не чув про цього хлопця, тому Джошуа не повинен йому програвати. Але якщо він програє, то, можливо, цей бій з Ф'юрі взагалі не відбудеться", – відповів британець.

Двобій Джошуа – Пренга запланований на 25 липня 2026 року у саудівському Ер-Ріяді. Їх зустріч очолить подію, яка матиме назву The Comeback і відбудеться у рамках Esport World Cup.

Після цього протистояння Ентоні повинен вийти у ринг проти Ф'юрі. Олександр Усик вже поділився своєю думкою з приводу зустрічі Джошуа – Ф'юрі.

Цікаво, що Пренга хоче зруйнувати усі плани Ей Джея.