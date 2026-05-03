Промоутер назвав потенційне місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі
Промоутер Едді Гірн розповів, що Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) може провести бій проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) на лондонському "Вемблі".
Його цитує iFL TV.
Представник Ей Джея додав, що все залежить від голови Генерального управління з питань дозвілля Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха.
"Ми покинули наші зустрічі з розумінням, що "Вемблі" буде місцем проведення. "Вемблі" має бути місцем, де відбудеться цей бій. Ця арена не завжди доступна. Але все залежить від людини, яка платить – в цьому випадку це Туркі. Тож ми підписали контракт, який фактично говорить, що місце буде таким, яким його визначать.
Але я знаю, що Туркі захоче провести цей бій у Великій Британії, тому що це історична подія. Думаю, що йому за це дуже подякують. І сподіваюся, що саме там бій і відбудеться", – сказав Гірн.
Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Не виключено, що битва буде запланована на жовтень, а фаворитом на місце проведення буде лондонський "Вемблі".
Промоутер Френк Воррен вважає, що Тайсон зупинить Ентоні. Натомість Олександр Красюк рівно оцінює шанси обох боксерів, але підтримуватиме Ей Джея.