Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Промоутер назвав потенційне місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі

Софія Кулай — 3 травня 2026, 07:33
Промоутер назвав потенційне місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі
Едді Гірн
Getty Images

Промоутер Едді Гірн розповів, що Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) може провести бій проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) на лондонському "Вемблі".

Його цитує iFL TV.

Представник Ей Джея додав, що все залежить від голови Генерального управління з питань дозвілля Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха.

"Ми покинули наші зустрічі з розумінням, що "Вемблі" буде місцем проведення. "Вемблі" має бути місцем, де відбудеться цей бій. Ця арена не завжди доступна. Але все залежить від людини, яка платить – в цьому випадку це Туркі. Тож ми підписали контракт, який фактично говорить, що місце буде таким, яким його визначать.

Але я знаю, що Туркі захоче провести цей бій у Великій Британії, тому що це історична подія. Думаю, що йому за це дуже подякують. І сподіваюся, що саме там бій і відбудеться", – сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Не виключено, що битва буде запланована на жовтень, а фаворитом на місце проведення буде лондонський "Вемблі".

Промоутер Френк Воррен вважає, що Тайсон зупинить Ентоні. Натомість Олександр Красюк рівно оцінює шанси обох боксерів, але підтримуватиме Ей Джея.

Читайте також :
Промоутер зізнався, чи залежить доля бою Джошуа – Ф'юрі від результату битви з Пренгою
Едді Гірн Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Едді Гірн

Гірн проаналізував майбутній бій Джошуа проти Пренги: Кожен суперник небезпечний
Наймасштабніша угода в нашій історії: Гірн – про бій Джошуа з Ф'юрі
Гірн оцінив можливий бій Джошуа проти американського супертяжа: Він готовий до таких викликів
Гірн підібрав наступного суперника для Міллера
Гірн – про наступного суперника Джошуа: Я не думаю, що ви скажете "вау"

Останні новини