Гірн оцінив можливий бій Джошуа проти американського супертяжа: Він готовий до таких викликів

Промоутер Едді Гірн припустив, чи може Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) побитися проти Джаррелла Міллера (28-1-2, 22 КО).

Його слова передає iFL TV.

За його словами, Ей Джей повернеться на ринг у липні 2026 року. Після цього, можливо, проведе битву проти Тайсона Ф'юрі. Функціонер додав, що Джошуа ще може тішити своїми виступами протягом трьох найближчих років.

Тому він розповів, що Ентоні із задоволенням би провів двобій проти Міллера.

"І якщо Джаррелл залишиться у формі й здоровим, він теж буде серйозною силою ще кілька років. Тож у цьому бою завжди буде історія, наратив. І чесно кажучи, Джошуа завжди дивиться на такі бої й думає: "Я б хотів із ним битися". Він не каже: "Я не хочу цього бою". Розумієш? Він готовий до таких викликів", – заявив Гірн.

Цікаво, що раніше Едді запевняв, що Джаррелла немає серед потенційних опонентів Ей Джея. А вибір наступного суперника Джошуа приємно не здивує нікого.

Раніше Гірн розповідав, що для проміжного бою Ентоні не шукають небезпечних суперників. Також відомий промоутер додав, що усі розуміють, через що пройшов Джошуа, коли наприкінці 2025-го потрапив у смертельну ДТП, у якій загинули його двоє тренерів-друзів. Нещодавно Ей Джей нарешті відновив тренувальний процес у таборі Олександра Усика.

Водночас Гірн запевнив, що наступний опонент Ентоні точно буде гідний боєць, який наближений до рівня Арсланбека Махмудова, якого Тайсон Ф'юрі побив у ніч проти 12 квітня 2026 року.