Гірн – про наступного суперника Джошуа: Я не думаю, що ви скажете "вау"

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), висловився про вибір наступного суперника для британського супертяжа.

Його слова передає iFL TV.

Представник Ей Джея спростував чутки, що Ентоні може побоксувати проти Джаррелла Міллера.

Водночас Гірн запевнив, що наразі не знає остаточного імені наступного суперника британця, але анонсував, що повернення Джошуа у ринг відбудеться у липні 2026 року.

"Чесно кажучи, я ще сам не знаю. Це буде хтось такий... Знаєте, я не думаю, що ви скажете "вау", – сказав Гірн.

Функціонер додав, що вибір опонента може розкритикувати боксерська спільнота.

"Так, я думаю, що так. Наприклад, вибір Махмудова критикували, хоча я вважаю, що він був дуже достойним суперником для повернення. Він не створив особливих проблем у той вечір, але він пристойний боєць. Ми зараз розглядаємо кілька кандидатур. Я не буду називати імена, але всі вони небезпечні", – відповів промоутер.

Також він відкинув варіант із Г'юї Ф'юрі, адже цей очний бій міг би бути дуже ризикованим для Ей Джея.

Раніше Гірн розповідав, що для проміжного бою Ентоні не шукають небезпечних суперників. Також відомий промоутер додав, що усі розуміють, через що пройшов Джошуа, коли наприкінці 2025-го потрапив у смертельну ДТП, у якій загинули його двоє тренерів-друзів. Нещодавно Ей Джей нарешті відновив тренувальний процес у таборі Олександра Усика.

Водночас Гірн запевнив, що наступний опонент Ентоні точно буде гідний боєць, який наближений до рівня Арсланбека Махмудова, якого Тайсон Ф'юрі побив у ніч проти 12 квітня 2026 року.