Гірн проаналізував майбутній бій Джошуа проти Пренги: Кожен суперник небезпечний

Промоутер Едді Гірн висловився про майбутнє протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова цитує Sports Illustrated.

Голова компанії "Matchroom Sport" відзначив, що двобій проти 35-річного албанця є не просто черговим поєдинком для Ей Джея, а Ентоні повинен поставитись до цієї зустрічі з усією серйозністю.

"Ти мусиш з кимось битися. Кожен суперник небезпечний. Тебе будуть критикувати за вибір опонента, кого б ти не обрав. Це просто закони боксу. Він боксував на нижчому рівні, ніж Ей Джей. Я впевнений, що він вміє бити – багато хто вміє. Коли ми дивилися на його рекорд, було кілька людей, щодо яких ми питали себе: "Чи хочемо ми битися з панчером?". Але ми маємо перемагати таких бійців", – сказав Гірн.

Авторитетний промоутер вірить, що Джошуа розбереться з Пренгою, хоча битва не буде "легкою прогулянкою" для британця. Адже Крістіан матиме шанс виграти головний лотерейний квиток у своєму житті.

Гірн переконаний, що цей бій стане гарною підготовкою для Ей Джея до дуелі проти Тайсона Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа – Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року.

Перед цим Ей Джей проведе бій проти Пренги, який відбудеться 25 липня у саудівському Ер-Ріяді. У своїй останній зустрічі британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді, а після потрапив у смертельну ДТП. Ентоні готується до протистояння у таборі Олександра Усика.

