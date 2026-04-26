Гірн підібрав наступного суперника для Міллера

Промоутер Едді Хірн оцінив перемогу Джаррелла Міллера (28-1-2, 22 КО) над кубинцем Леньєром Перо (13-1, 8 КО) та назвав наступного суперника американця.

Про це промоутер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Це був чудовий бій. Справжня рубка. Понад тисячу ударів на двох. Велика повага обом. І як я вже казав, Міллер – це проблема. Він дуже витривалий, важить 138 кг. Вони викинули понад тисячу ударів, і він буде проблемою для будь-якого супертяжа. Я думаю, що бій з Деонтеєм Вайлдером – з урахуванням їхнього протистояння, конфлікту, різниці стилів, двоє американців – це був би чудовий поєдинок для Брукліна або будь-де. Тож це бій, який ми б хотіли побачити, але Деонтей мав би бути готовим до цього бою", – сказав він.

Також Гірн відповів на запитання про те, що Деонтей сказав, що не буде битися з Міллером.

"Я думаю, що в минулому так, але він зараз поставив себе в таке становище. Він буде в трійці лідерів рейтингу WBA. Тож він буде мішенню, – сказав Гірн.

Нагадаємо, Міллер після перемоги над Перо став обов'язковим претендентом на пояс WBA у надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.