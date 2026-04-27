Наймасштабніша угода в нашій історії: Гірн – про бій Джошуа з Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн відреагував на підписання контракту на поєдинок між його підопічним, колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29–4, 26 КО), та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі (35–2–1, 24 КО).

"Наймасштабніша угода в нашій історії, але що важливіше – саме та, про яку ми завжди мріяли. Попереду найбільший рік у кар'єрі Ей Джея, повернення розпочинається", – написав Гірн.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року.

Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі у квітні здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим.