Промоутер зізнався, чи залежить доля бою Джошуа – Ф'юрі від результату битви з Пренгою

Відомий промоутер Френк Воррен розповів, чи результат протистояння між Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Крістаном Пренгою (20-1, 20 КО), яка відбудеться 25 липня, може вплинути на бій Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова наводить iFL TV.

Представник "Циганського короля" підтвердив цю інформацію.

"Звичайно. Значення цього бою буде применшено, чи не так? Хіба, що всіх це влаштує. Тож побачимо", – відповів Воррен.

Також засновник компанії Queensberry Promotions припустив, що перед цією дуеллю Тайсон може провести проміжний двобій, аби не робити велику паузу між поєдинками у вигляді 6–7 місяців.

Тут фінальне рішення залишається за Ф'юрі.

"Я б волів, щоб вони одразу провели бій між собою", – заявив промоутер.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Не виключено, що битва буде запланована на жовтень, а фаворитом на місце проведення буде лондонський "Вемблі".

Промоутер Френк Воррен вважає, що Тайсон зупинить Ентоні. Натомість Олександр Красюк рівно оцінює шанси обох боксерів, але підтримуватиме Ей Джея.