Названо місто, яке є головним претендентом на проведення бою Джошуа – Ф'юрі

Прийняти британську битву між Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) та Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 Ко) може американський Лас-Вегас.

Про це повідомляє The Athletic.

Саме це американське місто є одним із головних претендентів на проведення бою.

Також сторони розглядають інші міста США, але угода про місце проведення ще не підписана. Цікаво, що у контракті Ей Джея прописано, що його двобій повинен відбутися на території Великої Британії, тому для проведення зустрічі за океаном цю угоду необхідно буде переглянути протягом найближчих тижнів.

Раніше промоутер Едді Гірн назвав умову, за якої поєдинок Джошуа – Ф'юрі може відбутися у США. Водночас відомий інсайдер Ден Рафаель спростував інформацію про те, що двобій прийме арена "SoFi Stadium", яка начебто є пріоритетним варіантом для проведення зустрічі.

Нагадаємо, що зірки британського боксу підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Передуватимуть очній битві проміжні поєдинки. 25 липня Ентонрі поб'ється проти албанця Крістіана Пренги. Також такий двобій повинен провести "Циганський король".