Відомий інсайдер – про бій Усик – Кабаєл: Я не здивуюся, якщо він вирішить зайнятися чимось іншим

Авторитетний журналіст та інсайдер Ден Рафаель зізнався, що не здивується, якщо Олександр Усик (25-0, 16 КО) таки уникне обов'язкового бою проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Його слова передає iFL TV.

За його словами, ера українського чемпіона потрохи добігає свого логічного закінчення, тому він може вирішити зайнятись чимось іншим, аніж виходити в один ринг проти непереможеного німця.

"Ера Усика, у якій були Джошуа, Вайлдер, Ф'юрі та інші більш досвідчені бійці, по суті, підійде до кінця, коли Ф'юрі та Джошуа нарешті зустрінуться. Хоча Усик все ще чемпіон, він щойно провів бій із кікбоксером. Він не б'ється із обов'язковими претендентами. Я не здивуюся, якщо він вирішить зайнятися чимось іншим замість бою з Кабаєлом. До речі, Олександр Усик також був на турнірі UFC у Вашингтоні та опублікував у своїх соціальних мережах кілька фотографій із президентом США. Тож подивимося, чи не зробить він щось разом із ними. Також пам'ятайте, що він не має контракту з промоутером. Він провів свої останні бої з Туркі. Але кінець ери близький, ось у чому суть", – заявив Рафаель.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Світова боксерська рада (WBC) вже зобов'язала українського боксера провести наступний бій проти непереможеного представника Німеччини, давши сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів.

Агіт сподівається, що українець ухвалить рішення про бій із ним. Натомість британський тренер Джо Галлахер припустив, що українець позбудеться поясу. А от Дерек Чісора вважає, що Олександр повинен дати шанси Агіту.

ФОТО: Denys Didkivskyi