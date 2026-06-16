Чісора заговорив про бажаний реванш для Ф'юрі: Під час бою можна було заснути

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) прогнозує дострокову перемогу нокаутом у восьмому раунді від Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) у битві проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова наводить Seconds Out.

Також ветеран боксу заговорив про реванш, який прагне провести "Циганський король", пригадавши його переможне повернення на ринг після чергового відновлення кар'єри.

"Чи можу я бути з вами чесним? Я чув, що Тайсон Ф'юрі знову проведе реванш. Ніхто не хоче дивитися на те лайно, яке він влаштував на арені "Тоттенгем". Я люблю "Циганського короля", але те, що він показав нам на стадіоні "Тоттенгем", було нісенітницею. Давайте будемо чесними, під час бою можна було заснути. Він був деякий час поза рингом, тому він хотів повернутися. Але мені не сподобався той бій. Він мав знайти когось легшого", – заявив Чісора.

Нагадаємо, що 11 квітня Тайсон переміг росіянина Арсланбека Махмудова за одноголосним рішенням суддів: 119-109 та 120-108 (двічі).

Ф'юрі вже розкрив свої боксерські плани, які хоче втілити у життя до остаточного відходу на пенсію.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель вже спростував ці чутки.