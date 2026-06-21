Це найбільший ляпас британським фанатам: оглядач боксу розніс ідею бою Джошуа – Ф'юрі у США

Оглядач боксу Кріс Меннікс розкритикував можливе проведення британської битви між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) у США.

Його слова передає DAZN Boxing.

Він переконаний, що сторони можуть отримати величезний гонорар за те, аби двобій таки відбувся у Лас-Вегасі. На думку експерта, якщо дуель поставити на стадіоні "Allegiant", тоді у цьому буде більше грошей авансом, ніж було б, якби бій провели на території Великої Британії.

"Це найбільший ляпас британським фанатам боксу, який тільки можна зробити. І я вказую пальцем прямо на Тайсона Ф'юрі, і я вказую пальцем на Ентоні Джошуа, тому що вони є фігурами, які мають тут владу. Вони ті, хто може сказати "ні". У випадку з Ентоні Джошуа, якщо вірити Едді Хірну, він абсолютно точно може сказати "ні". У контракті, за словами Едді Хірна, сказано, що бій має відбутися на території Великої Британії. Отже, все, що потрібно зробити Ентоні Джошуа, – це тримати оборону і сказати: "Ми дотримуємося контракту", – заявив Меннікс.

Кріс вважає, що протистояння Джошуа – Ф'юрі повинно відбутися у рідній країні боксерів.

"Який сигнал ви посилаєте британській боксерській спільноті, якщо берете найбільший бій в історії британського боксу і переносите його в Лас-Вегас? Якщо це станеться, це така неймовірна жадібність з боку Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, хлопців, які заробили десятки мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів завдяки підтримці британського фаната боксу", – зазначив оглядач боксу.

Нагадаємо, що зірки британського боксу підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Також у пресі є чимало чуток про те, що двобій може відбутися у США. Раніше промоутер Едді Гірн назвав умову, за якої поєдинок Джошуа – Ф'юрі може відбутися за океаном. Передуватимуть очній битві проміжні поєдинки.

Нещодавно Ей Джей раптово запросив "Циганського короля" на свій наступний поєдинок проти Крістіана Пренги, який відбудетсья 25 липня.