Я з радістю прийму тебе на рингу: Джошуа раптово запросив Ф'юрі на свій наступний бій
Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) звернувся до Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), запросивши його на свій бій проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).
Його цитує Matchroom Boxing.
Наступний двобій Ей Джея запланований на 25 липня 2026 року в Ер-Ріяді.
Ентоні закликав "Циганського короля" не лише відвідати поєдинок, а й підійнятися у ринг після зустрічі.
"Приїжджай до Саудівської Аравії 25 липня, я з радістю прийму тебе на рингу. Якщо ти серйозно налаштований, виходь, і ми тоді поговоримо. Мені кинули приманку, сказавши, що якщо я зможу перемогти Пренгу, то зможу битися з Тайсоном Ф'юрі.
Отже, я повністю зосереджений на тому, щоб виконати це завдання, тому що це бій моєї мрії. Це велика можливість для мене. Цей рік для мене дуже важливий. Тепер я знаю, що бій уже узгоджений. Він більш ніж бажаний гість на рингу, і він стане моєю останньою перешкодою у 2026 році", – заявив 36-річний британець.
Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Також у пресі є чимало чуток про те, що двобій може відбутися у США. Раніше промоутер Едді Гірн назвав умову, за якої поєдинок Джошуа – Ф'юрі може відбутися за океаном. Передуватимуть очній битві проміжні поєдинки.