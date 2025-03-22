Апсет був близький: Камбосос закрив поразку від Ломаченка складною перемогою над маловідомим земляком
В австралійському Сіднеї пройшов бій між місцевими боксерами Джорджом Камбососом (22-3, 10 КО) та Джейком Віллі (16-2, 15 КО).
Перемогу здобув Камбосос одноголосним рішенням.
Беззаперечним фаворитом був саме Камбосос. По-перше, в нього був значно солідніший список опонентів, був чемпіоном світу та готувався до поєдинку. Віллі ніколи не бився за межами батьківщини і погодився на бій за тиждень до івенту, замінивши досвідченого індонезійця Дауду Йордана (43-4, 31 КО), який знявся через проблеми зі здоров'ям.
Перед виходом боксерів відбулася хвилина мовчання на честь Джорджа Формана. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі сьогодні відійшов у засвіти.
Перші секунди Віллі контролював центр рингу, проте згодом ситуація вирівнялася, а в останні миттєвості Камбосос провів кілька вдалих комбінацій.
Можливо, сам Камбосос не хотів форсувати події, але другий раунд пройшов рівно. Джордж знову зумів кілька добре влучити на останніх секундах.
Клас почав даватися взнаки. Колишній чемпіон вів поєдинок з опущеними руками, а коли Віллі намагався провести атаку часто ловив того зустрічними.
24-річний Джейк показував характер. Напевно, четвертий раунд він провів найкраще за попередні. Добре він розпочав і наступну трьохвилинку, зумівши влучити, чим розізлив зіркового суперника – кілька сильних ударів від Джорджа пройшли, ноги Джейка підгиналися, та вдалося встояти.
Шостий раунд знову вийшов досить рівним. Не даремно зірковий австралійський боксер говорив, що цією зустріччю дає шанс своєму земляку відчути себе Роккі Бальбоа.
Чемпіон Австралії в суперлегкій вазі продовжував стояти. За рахунок класу фаворит більше влучав та все одно мав проблеми. У 9 раунді публіка була шокована – на обличчі Камбососа почала з'являтися кров. Тепер уболівальники все більше й більше підтримували андердога.
Віллі за рахунок характеру нівелював перевагу противника у швидкості. Було видно, що зірковий Джордж був здивований такому натиску. 12 раунд пройшов на зустрічних курсах. Варто зазначити, що Камбосос напропускав вдосталь.
Джейк викликав овацію, коли в останні 10 секунд відверто закликав Камбососа "влаштувати рубку". Рівний бій. Цікаво, що скажуть судді.
Судді одноголосно віддали перемогу фавориту. Глядачі зустріли таке рішення свистом.
Бокс
Джордж Камбосос (Австралія) – Джейк Віллі (Австралія) UD 12 (117:111, 117:111, 115:113)
Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.
Зазначимо, що в головному поєдинку андеркарду сталася сенсація: чемпіонка світу за версію WBC Скай Ніколсон програла Тіарі Браун.