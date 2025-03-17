Я даю тобі шанс стати Роккі Бальбоа: Камбосос відреагував на раптову зміну суперника

Ексчемпіон світу австралієць Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) відреагував на раптову зміну суперника за тиждень до бою. Замість Дауди Йордана (43-4, 31 КО) з ним у ринг вийде земляк 24-річний Джейк Віллі (16-1, 15 КО).

Камбосос у себе в соцмережах написав, що Віллі може повторити історію Роккі Бальбоа, але зробити це буде не просто.

"Йордан щойно вийшов із гри через проблеми зі здоров’ям і зараз у лікарні. Бокс завжди непередбачуваний Найголовніше, я сподіваюся, що з ним все гаразд, оскільки я знаю, що він дуже старанно готувався до цієї можливості.

Джейк Віллі. Він – поточний національний чемпіон Австралії до 63,5 кг, він єдиний, хто не проявив неповаги до зарплати, і мені подобається, як він займався.



Тож я даю вам шанс Роккі!!! Але це не фільм "Роккі", не перекручуй, тут не буде щасливого кінця. До зустрічі в суботу ввечері", – написав Камбосос.