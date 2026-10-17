Дюбуа – Вордлі: анонс трансляції найгучнішого поєдинку жовтня

У ніч з 17 на 18 жовтня відбудеться реванш між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО). Бій пройде у столиці Англії, Лондоні, "The O2 Arena".

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій публікації.

Перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.

Напередодні протистояння Фабіо спрогнозував достроковий фінал у бою проти Даніеля. Дюбуа обіцяє відправити суперника у нокаут.

Офіційним світовим транслятором вечора боксу в Лондоні є медіаплатформа DAZN. Основна частина шоу транслюватиметься за системою Pay-Per-View.