Легендарний чемпіон, вірянин, бізнесмен: історія багатогранного Джорджа Формана

На 77-му році життя помер Джордж Форман. Легенда світового боксу, який був чемпіоном у 70-ті, перемігши Джо Фрейзера, а потім після 10-річної паузи повернувся на ринг і знову зумів стати чемпіоном світу в надважкій вазі вже у віці 45 років.

Життя від самого початку було жорстким до нього. "Біг Джордж" знайшов відраду в боксі і подарував цьому виду спорту кілька епохальних подій. "Чемпіон" вирішив пригадати його шлях.

Від "Кам’яних джунглів" до…

Бокс – вид спорту, де ти сам на сам із суперником. Все, що в тебе є: твої кулаки, сила, рефлекси, вміння та відчуття.

На ці чотири фактори Джордж Форман покладався ще до приходу в цей вид спорту. Народившись у небагатій сім’ї, ще хлопчиком, йому доводилося нерідко захищати себе. Іноді вдавалося, іноді – ні.

Батько пив і пішов із сім’ї, коли хлопцю було всього 5. Мати працювала, як могла, але прогодувати родину із семи дітей не так і просто, особливо, якщо мешкаєте в найгіршому районі Г’юстона Файв Ворд.

Бідність – це те, що змушує тебе жити не по законах, тому не дивно, що й юний хлопець також був далеко не найслухнянішим хлопцем. The Law of the Jungle простий – або ти, або тебе.

Уже після відходу з боксу "Біг Джордж" пригадував, що в 15 років слабко читав і практично не вмів писати, але був значно сильніший за однолітків. Щоб виживати, він допомагав місцевим бандам, влаштовував бійки, брав участь у пограбуваннях. Через це його вигнали зі школи, а поліцейські міста відслідковували практично кожен його крок.

Було зрозуміло: так далі не можна. Джордж вступив у програму "Job Corps" – урядову ініціативу для підтримки молоді 16-24 років. Ця програма дозволяла безкоштовно здобути технічну освіту, щоб отримати роботу. Там відбулося знайомство з Доком Бродусом – місцевим тренером з боксу та колишнім військовим. Дисциплінований і досвідчений Бродус розгледів талант і знайшов підхід до далеко не спокійного Формана.

Сам Джордж швидко захопився цим видом спорту. Завдяки ньому йому вдалося контролювати свою злість і відчути себе кимось важливим. Успіху не довелося довго чекати: перемоги на національних змаганнях і золото Олімпійських ігор 1968. На Олімпіаді в Мехіко 19-річний боксер 4 перемоги з 5 здобув нокаутом.

Це було сенсацією, адже до Ігор на його рахунку було 18 поєдинків на аматорському рівні, причому перші два бої він програв. Оскільки була відсутня рання база, то техніка Джорджа виглядала "кострубатою та дивною", та це він компенсував дикою силою та зусиллями.

"Ніщо не може зрівнятися з відчуттями 19-річного хлопчика, мрія якого щойно здійснилася. Ти стоїш там, з медаллю, з гімном, що грає десь позаду тебе, і думаєш: "Це все сон, я зараз прокинуся". Відчуття нереальності того, що відбувається, переслідувало мене кілька днів. Я завойовував пояси у професійному боксі, і це було неймовірно, але найкращим моментом моєї кар'єри стала та олімпійська медаль", – згадував Джордж.

Через рік після Ігор Джордж вирішив перейти в професіонали і швидкими темпами штампував перемоги: з 23 червня 1969 до 26 січня 1970 Форман провів 15 боїв (у середньому бій кожні 16 днів) – у всіх здобув перемоги.

У лютому він отримав першого грізного суперника – 35-річного аргентинця Грегоріо Перальту, який за кар’єру здобув 73 перемоги при 5 поразках і бився за титул чемпіона світу. Бій на заповненій арені "Медісон Сквер Гарден" тривав усі 10 раундів, за підсумками яких одноголосним переможцем став Джордж.

Після зустрічі з аргентинцем Джордж здобув 21 перемогу поспіль, у тому числі ще раз над Перальтою, і всі нокаутом. Перальта вистояв 10 раундів (на цей раз бій між ними був 15-раундовий), Джордж Джонсон впав у сьомому, всі інші опоненти не доходили й до 5 раунду.

Бій за абсолюта

Та все ж, Форман був лише третьою зіркою боксу на той час. Легендою був Мухаммед Алі, а чемпіоном світу – ще один американець Джо Фрейзер. До речі, вони також вигравали золото ОІ. Алі зробив це у 1960 році, Фрейзер – через 4 роки.

Легендарні боксери у березні 1972 року влаштували одну з найграндіозніших дуелей в історії, за підсумками 15 раундів переможцем став "Smokin Joe". Для Алі це була перша поразка в кар’єрі. А Фрейзер зберіг за собою титули WBC та WBA. Оскільки інших організацій тоді не було, тому володар цих поясів вважався абсолютним чемпіоном.

Уникати молодшого Формана не було сенсу: інші суперники були заслабкі та й сам Фрейзер хотів зустрічі. Він вважався фаворитом, оскільки був більш досвідченим, пройшов більшу кількість серйозних опонентів та вів швидкий стиль боксу, який експерти вважали незручним для "Біг Джорджа".

36 тисяч глядачів на National Stadium у Кінгстоні (Ямайка) стали свідками грандіозного шоку. Чинний чемпіон програв, побувавши за неповні два раунди шість разів у нокдауні. Форман у домінуючому стилі став новим абсолютним чемпіоном світу.

… до "Гуркіту в джунглях"

Форман двічі провів захист. Бій з Мухаммедом Алі ставав усе ближче. Цей поєдинок очікував весь світ, а особливо Сполучені Штати. Тим не менш, через расову приналежність великі мужі не хотіли платити боксерам солідні гонорари, оскільки це був "черговий бій чорних хлопців".

Тим не менше, зустріч домовилися провести в місті Кіншаса, Заїр (зараз Демократична Республіка Конго). Президент Заїру Мобуту Сесе Секо прагнув підняти імідж своєї країни на світовій арені, тому запропонував кожному боксеру гонорар у 5 млн доларів. Вмовив його на таке промоутер Дон Кінг. Для організації був підключений і лівійський лідер Муамер Каддафі, який також згодився виділити кошти.

30 жовтня 1974 року відбулася подія, яка увійшла в історію під назвою "Гуркіт у джунглях".

Оскільки в Заїрі був дуже спекотний клімат, то підготовка до бою проходила саме в Кіншасі. Чинний чемпіон тренувався в закритому режимі, а Алі, навпаки, міг виходити до людей, влаштовував пробіжки з дітьми, що ще більше закріпило за ним статус "домашнього" бійця. Напередодні бою Мухаммед сказав легендарну фразу: "Я бачив, як Форман проводить бій з тінью, і тінь перемогла".

Та все одно фаворитом був Форман. Він був молодшим, а Кена Нортона (зламав щелепу Алі) та Джо Фрейзера (перемагав) проходив надвпевнено.

Алі обрав правильну тактику. Він не форсував події, а стомлював суперника. Такий агресивний стиль і висока вологість вимотали Джорджа, панчер уже не міг викидати велику кількість ударів з потужною силою. Алі, якого підтримувала вся арена, перехопив ініціативу і нокаутував опонента.

"Я програв цей бій абсолютно чесно. Приблизно в шостому раунді я зрозумів, наскільки він хороший. Тоді він прошепотів мені на вухо: "Це все, що ти можеш, Джордже?" І зараз я можу відповісти, чорт забирай, так, це дійсно все, що я міг", – згадував через десятиліття Форман.

Вірянин

Після поразки від Алі боксер зробив майже дворічну паузу. Його переслідували нічні кошмари, а сам він намагався добитися реваншу від Алі.

Все ж таки Джордж вирішив битися надалі з іншими опонентами, здобувши 5 перемог поспіль. Зокрема, знову нокаутував Джо Фрейзера. Проте він та Алі поступово почали відходити на інший план. У США новими зірками почали ставати Ларрі Голмс та Леон Спінкс. І другого двобою між легендарними боксерами так і не відбулося. Після поразки від досвідченого Джиммі Янга Форман вирішив піти, щоб стати священиком.

"Я став євангелістом і почав розповідати людям про свій досвід, читати проповіді. Я важив під 150 кілограмів, поголив вуса, бороду та волосся на голові, і мене перестали впізнавати на вулицях. Я був самим собою, міг спокійно прийти в продуктовий магазин або побачити світ. Мені це подобалося", – говорив колишній чемпіон.

У рідному Г’юстоні він також допомагав підліткам відійти від поганих справ, читав проповіді у церкві, займався благодійністю для бездомних.

Гроші мають одну погану якість – вони закінчуються. Побудова різних центрів і благодійність також серйозно вдарила по гаманцю іменитого спортсмена. Кращого рішення, ніж повернутися на ринг після 10 років паузи, певно, не було.

Велич

Багато хто ставив під сумнів успіх Джорджа. Суперником обрали Стіва Зуоскі – нокаут у 4 раунді. Це вселило силу та впевненість у ветерана. Він пригадав молодість і за наступні 38 місяців здобув 23 перемоги поспіль. Звичайно, іноді траплялися списані джорнімени або недосвідчені юнаки, та були й досить пристойні імена кінця 80-х: Берт Купер, Аділсон Родрігес чи Рокі Секорскі.

29-річному Евандеру Холіфілду, який на той момент був абсолютним чемпіоном із рекордом 25–0 (21 КО), нічого не залишилося, окрім як дати шанс 42-річному претенденту.

Всі гадали, що Евандер впорається ще до екватору зустрічі. На подив для багатьох, Форман зміг залишатися конкурентоспроможним протягом усього бою, Холіфілд зрештою виграв бій одноголосним рішенням суддів: 116–111, 115–112 і 117–110. Зустріч ще довго була найобговорюванішою темою спорту в США.

Джордж, який пережив важке дитинство, депресію після "Гуркоту в джунглях" та 10-річну паузу, здаватися не збирався – 3 перемоги поспіль. Це подарувало йому ще один шанс. Суперником був 23-річний Томмі Моррісон, який зіграв Томмі Ганна в "Роккі–5". Паралельно на телеканалі "ABC" вийшов сітком "Джордж" із Форманом у головній ролі. Через це їхній бій охрестили "Star-Spangled Battle". На кону був вакантний титул WBO.

Моррісон обрав тактику працювати другим номером. Якщо на початку бою Форман за рахунок агресії був у лідерах, то згодом опонент зумів перехопити ініціативу: 117–110 (двічі) і 116–111.

У квітні 1994 року Майкл Мурер у скандальному бою забрав титули Холіфілда. Через різні причини суперником для захисту став уже 45-річний Форман.

Молодший на 18 років чемпіон контролював хід поєдинку і вигравав за суддівськими записками після 9 раундів, та з Форманом все одно залишалося те, що було з ним від самого життя: кулаки, сила, рефлекси, вміння та відчуття.

За хвилину до гонгу про закінчення 10 раунду Форману двічі вдалося влучити по супернику правим прямим, після чого Мурер опинився у нокауті. Форман офіційно став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі та довів, що у боксі можливо все, незважаючи на вік.

Джордж зупинятися не збирався і жадав бою з Майком Тайсоном, та цього так і не сталося. Легендарний боксер все ж таки ще тричі залишав ринг у статусі переможця, але після поразки від Шеннона Бріггза пішов.

Бізнес та бажання повернутися

Джордж Форман – один із найуспішніших спортсменів-бізнесменів. Невдовзі після повернення він став обличчям компанії George Foreman Grill. Це електричний гриль, який рекламувався як спосіб приготування здорової їжі без зайвого жиру. Зароблене завдяки спорту ім’я та якісний підхід дозволили продати тисячі грилей, що принесло мільйонні доходи.

Займався він і брендом спортивного одягу та мав автосалони. Згодом випустив кілька мотиваційних і автобіографічних книг, які також були розпродані у великій кількості екземплярів.

У 55 років Джордж планував знову повернутися на ринг та прислухався до дружини і вирішив цього не робити. Легендарність і так була досягнута.