Бився з Алі, вигравав Олімпіаду: помер найвіковіший чемпіон світу з боксу Форман

Помер легендарний американський боксер Джордж Форман. Йому було 76 років.

Його сім'я підтвердила це у соціальних мережах, пише ESPN.

Кар'єра Формана була багатою на успіхи. У 19 років він виграв золото Олімпійських ігор 1968 у Мехіко.

Після переходу в професіонали досить швидко став зіркою боксу. У січні 1973 року технічним нокаутом переміг непереможного на той момент Джо Фрейзера і став чемпіоном світу в надважкій вазі. "Біг Джордж" за два раунди шість разів відправляв Фрейзера в нокдаун.

Після двох захистів Джордж провів бій проти Мохаммеда Алі, який увійшов в історію під назвою "Гуркіт у джунглях". Алі переміг нокаутом у 8 раунді.

У 1977 року Форман вийшов на пенсію і став священиком. Через 10 років повернувся на ринг.

У 1994 році переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Була інформація, що Володимир Кличко хоче повернутися до боїв, щоб перевершити рекорд Формана.

Свій останній бій він провів у листопаді 1997 року, коли за рішенням суддів програв Шеннону Бріггзу.

На рахунку Формана 81 бій, із них 76 закінчилися перемогами. Поступався він лише Мохамеду Алі, Джиммі Янгу, Евандеру Холіфілду, Томмі Моррісону і, як зазначено вище, Бріггзу. Він став абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995).