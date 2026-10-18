"Динаміт" домінував: огляд бою Дюбуа – Вордлі

У столиці Англії, Лондоні, на "O2 Arena" відбувся реванш між Даніелем Дюбуа (24-3, 23 КО) та Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО).

Переможцем знову став Дюбуа. "Динаміт" нокаутував опонента у другому раунді.

Огляд бою Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі

Зазначимо, що за неповні шість хвилин Вордлі "доніс" до цілі всього 4 удари.

Вперше боксери зійшлися на рингу в травні цього року. Фабіо відправляв суперника в нокдаун у першому та третьому раунді, але Даніель зумів його нокаутувати в раунді №11.

Дерек Чісора заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі.

Тоні Белью, навпаки, вважав, що саме Фабіо зуміє вийти переможцем.