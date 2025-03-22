10 раундів клінчів: одна з найкрасивіших боксерок світу втратила титул WBC

В австралійському Сіднеї завершився бій за звання чемпіонки світу з боксу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) між Скай Ніколсон (12-1, 1 КО) та Тіарою Браун (19-0, 12 КО).

Перемогу здобула Тіара Браун.

Тіара обіцяла нокаутувати суперницю, але попри такий настрій на зустріч вона провела перші дві двохвилинки інертно. Скай діяла також не дуже активно. У третьому раунді австралійка досить непогано двічі влучила в корпус претендентці.

Четвертий раунд розпочався з кількох вдалих джебів від чемпіонки. До честі Браун, вона нарешті добре почала вмикатися і шукала ближній бій. Не даремно ж Тіара вважається чудовою панчеркою.

Who've you got winning this one? 🤔#KambososWyllie | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/41jOOdMrML — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 22, 2025

Тіара продовжила тиск і в наступні дві хвилини. Ніколсон застосовувала клінчі. Було видно, що розмін – це геть не те, що вона хоче.

Нерви Скай здали. У шостому раунді вона штовхнула претендентку, що рефері навіть зробив тайм-аут і виніс їй попередження. Проте обійшлось без зняття балу.

Ніколсон таки адаптувалася і кілька разів ловила прямим чи оверхендом Тіару, яка рвалася в атаку. 37-річна американка вже не мала сил на пресинг, тому намагалася вкладатися в одиночні удари, але вони не завжди доходили до цілі.

Кожна з боксерок розуміла, що зустріч була рівною, тому десятий раунд дійсно вийшов найцікавішим за весь поєдинок.

We go the distance 🔔



Who leaves as the @WBCBoxing World Featherweight Champion?#KambososWyllie | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/F7xfGTxUl4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 22, 2025

Судді віддали перемогу Браун роздільним рішенням. Для 29-річної австралійки це перша поразка в професійній кар'єрі.

Бокс – бій за титул WBC

Тіара Браун (США) – Скай Ніколсон (Австралія) SD (114:116, 116:114, 117:113)

𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 👑



Tiara Brown edges out Skye Nicolson to become the new @WBCBoxing World Featherweight Champion #KambososWyllie | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/OTyLxjpZCC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 22, 2025

Нагадаємо, це був головний бій андеркарду зустрічі Камбосос – Віллі. Для Джорджа це буде перша зустріч після поразки від Василя Ломаченка.