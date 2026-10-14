Менеджер Ф'юрі підтвердив скорочення інвестицій у бокс від Саудівської Аравії

Промоутер GoldStar та менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун висловився про потенційне скорочення інвестицій у бокс від саудівських бізнесменів.

Функціонер поспілкувався на цю тему з Аріелем Хельвані.

За словами Брауна, Туркі аль аш-Шейх не піде з боксу повністю, але гарантовано зменшить кілкість "грошових" поєдинків.

"Тих грошей, які інвестувались, більше не буде. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа – це один з останнії великих боїв, які ми побачимо найближчим часом.

Гадаю, тепер проводитиметься по 1-2 великих поєдинки на рік, але повністю Туркі не піде з боксу. Все залежатиме від того, як він себе почуває, від його здоров'я", – розповів промоутер.

Зазначимо, що Туркі аль аш-Шейх бореться з різними формами онкології з 2015 року, а влітку 2026-го у бізнесмена діагностували рак мозку.

За прогнозами лікарів, через декілька років Туркі може втратити пам'ять, а його стан відчутно погіршиться на тлі регулярних хіміотерапій.

Раніше Спенсер Браун заявив, що через різноманітні проблеми бій Джошуа та Ф'юрі готувався близько 10 років.