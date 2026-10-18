Фабіо влучив усього 4 рази: статистика ударів Дюбуа – Вордлі

Чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) нокаутував у другому раунді Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) під час реваншу.

За неповні шість хвилин "Динаміт" навлучав по колишньому чемпіону значно більше, інформує CompuBox.

Аналітики нарахували, що Даніель зробив 119 (42 – джеб, 77 – силові) ударів. Його суперник відповів усього 27 разів.

Дюбуа "доніс" до цілі 60 (9/51) спроб. Вордлі влучив по опоненту двічі джебом і двічі силовим ударом.

Для Фабіо це друга поразка за кар'єру. Вперше він програв тому ж таки Дюбуа в травні цього року.

Володар титулу WBO поступався Джо Джойсу та двічі українцю Олександру Усику.

Напевно, наступним суперником для Даніеля буде Філіп Хргович, який володіє поясом IBF. Хорват був у рингсайді в Лондоні. Після поєдинку він привітав "Динаміта", а також викликав того на бій.

Зазначимо, що боксери зустрічалися в червні 2024-го. Хргович тоді поступився технічним нокаутом у восьмому раунді.