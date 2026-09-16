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Не можна ігнорувати його слова: Вордлі відреагував на критику Усика

Денис Іваненко — 16 вересня 2026, 10:48
Не можна ігнорувати його слова: Вордлі відреагував на критику Усика
Фабіо Вордлі
SkySports

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) відреагував на критику від Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо свого джебу.

Його слова передає DAZN Boxing.

Британець заявив, що звернув увагу на зауваження та працює над вдосконаленням цього удару.

"Джеб, джеб, де джеб? Фабіо, де джеб? Дивіться, з огляду на все, що він зробив і чого досяг, а також на його досвід, не можна ігнорувати його слова. Але я – це не він.

У мене не було такої підготовки, такого досвіду та стільки часу в боксі, як у нього. Пане Усику, я працюю над своїм джебом. Обіцяю, що намагатимуся діяти краще заради Вас", – сказав Вордлі.

Зазначимо, що український боксер висловлювався щодо відсутності джебу у Фабіо під час титульного поєдинку за пояс WBO проти Даніеля Дюбуа. Тоді Вордлі програв технічним нокаутом в 11-му раунді.

Британці вже домовились про реванш. Він відбудеться 17 жовтня в Лондоні на O2 Arena.

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