Дюбуа та Вордлі провели першу битву поглядів перед реваншем

Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексчемпіон Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) провели першу битву поглядів після оголошення реваншу.

Цього разу поєдинок відбудеться 17 жовтня на арені O2 Arena у Лондоні.

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Dubois vs. Wardley for WBO world heavyweight gold 👑#DuboisWardley2 | Oct 17 | Exclusively live on DAZN ▪️ pic.twitter.com/nXEF0WWORg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 2, 2026

Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося достроковою перемогою Дюбуа. 9 травня 2026 року Даніель здолав Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча перед цим "Динаміт" двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раунді.

Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу.

Раніше колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі закликав Вордлі провести проміжний двобій, аби добре підготуватися до реваншу проти Дюбуа.