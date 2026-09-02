Дюбуа та Вордлі провели першу битву поглядів перед реваншем
Скріншот
Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексчемпіон Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) провели першу битву поглядів після оголошення реваншу.
Цього разу поєдинок відбудеться 17 жовтня на арені O2 Arena у Лондоні.
Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося достроковою перемогою Дюбуа. 9 травня 2026 року Даніель здолав Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча перед цим "Динаміт" двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раунді.
Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу.
Раніше колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі закликав Вордлі провести проміжний двобій, аби добре підготуватися до реваншу проти Дюбуа.