Його обличчя було все побите: колишній чемпіон світу назвав фаворита реваншу Дюбуа – Вордлі

Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч поділився думками щодо майбутнього реваншу Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) проти Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його цитує Boxing News Online.

49-річний британець обрав фаворита протистояння.

"Даніель Дюбуа підвівся з підлоги і продовжував завдавати ударів правою рукою. У нього добрий джеб. Фабіо Вордлі надто хоробрий, і це йому на шкоду – він не хотів зупинятися. Його обличчя було все побите, здається, ніс роздроблений вщент. Але це чудовий бій – реванш буде просто приголомшливим. Я просто думаю, що Даніель Дюбуа, мабуть, занадто досвідчений. У нього є досвід, чи не так? І він тепер вірить у себе. Зрештою, я думаю, що Даніель Дюбуа виявиться занадто сильним для Вордлі" – сказав Фроч.

Нагадаємо, що у першому поєдинку (9 травня 2026 року) перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув Даніель. Дюбуа тріумфував після двох нокдаунів – у першому та третьому раунді.

Реванш запланований на 17 жовтня 2026 року на арені "О2" у Лондоні.

Напередодні обидва британські супертяжі випромінюють впевненість у своїй перемозі в майбутній зустрічі. Фабіо максимально впевнений у своїх силах, тоді як "Динаміт" переконував, що у нього буде відповідь на все, що запропонує його суперник.

Цікаво, що проти чемпіона світу за версією IBF у гевівейті також хоче побитися новий володар поясу WBO Філіп Хргович. Хорват хоче об'єднати титули після сенсаційної перемоги над Мозесом Ітаумою.