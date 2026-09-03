В мене буде відповідь на все, що він запропонує: Дюбуа – про реванш із Вордлі

Володар пояса WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) висловився про реванш із Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає Boxing News 24/7.

"Динаміт" упевнений, що суперник не зможе запропонувати нічого нового у другому очному протистоянні.

"У вечір бою ви самі все побачите. Він не здатен зробити нічого нового. Він не здатен змінити свій стиль. Він вийде в ринг і знову намагатиметься щось зробити, але в мене буде відповідь на все, що він запропонує", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що вперше вони ділили ринг у ніч із 9 на 10 травня. Тоді Даніель двічі опинявся в нокдауні, але врешті-решт переміг технічним нокаутом в 11-му.

Те протистояння є одним із головним фаворитів на "Бій року". Реванш відбудеться 17 жовтня у Лондоні на O2 Arena.

Напередодні очікуваннями від майбутньої битви поділився й Фабіо Вордлі. Він заявив, що зробить висновки з помилок.