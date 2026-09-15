Сестра Дюбуа оцінила його перспективи стати новим обличчям гевівейту після відходу Усика

Чемпіонка WBC та WBO у легкій вазі Керолайн Дюбуа (14-0-1, 5 КО) розповіла, що її брат Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) входить до переліку найкращих гевівейтерів цієї епохи, тому має усі шанси стати новим обличчям дивізіону після Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Її слова передає The Ring.

Також молодша сестра "Динаміта" зазначила, що надважка вага зараз є найкращою за дуже багато років.

"Мабуть, надважка вага зараз найкраща за дуже багато років – напевно, ще з часів Евандера Холіфілда, Майка Тайсона та Леннокса Льюїса. Зараз тут зібралися справді серйозні, просто божевільні й небезпечні бійці. Мозес Ітаума, Філіп Хргович, Агіт Кабаєл... А найкраще те, що Даніель також серед них. Він – одне з найкращих імен. Він однозначно стане майбутнім обличчям надважкої ваги. Я рада бачити, як він розносить усіх і робить свою справу", – заявила Керолайн.

У травні 2026-го Даніель переміг технічним нокаутом в 11-му раунді земляка Фабіо Вордлі. Він зумів тріумфувати після двох нокдаунів – у першому та третьому раундах, відібравши у суперника титул WBO.

У боксерів вже є запланований реванш, який відбудеться 17 жовтня цього ж року на лондонській арені "О2". Напередодні обидва британські супертяжі випромінюють упевненість у своїх силах і пророкують собі перемогу у майбутній зустрічі. Даніель вже заявляв, що у нього буде відповідь на все, що запропонує його опонент.

Водночас ветеран боксу Дерек Чісора не розуміє, навіщо проводити другий бій Дюбуа – Вордлі. На його думку, протистояння мине за сценарієм першого поєдинку.