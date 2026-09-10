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Цей ніс знову розсічуть: Чісора оцінив доцільність реваншу Дюбуа – Вордлі

Софія Кулай — 10 вересня 2026, 18:40
Цей ніс знову розсічуть: Чісора оцінив доцільність реваншу Дюбуа – Вордлі
Дерек Чісора
Getty Images

Ветеран боксу Дерек Чісора (36-14, 23 КО) не розуміє, навіщо призначили реванш між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його цитує Boxing News Online.

Британський супертяж переконаний, що друге протистояння між цими боксерами відбудеться за сценарієм першого двобою.

"Я не знаю, навіщо нам цей реванш. Бій буде таким самим. Цей ніс знову розсічуть", – заявив Чісора.

Дерек пригадав момент із розсіченим носом Фабіо у першій зустрічі (9 травня 2026 року), яка закінчилася перемогою "Динаміта" технічним нокаутом в 11-му раунді. Даніель зумів тріумфувати після двох нокдаунів – у першому та третьому раундах, відібравши у Вордлі титул WBO.

Нагадаємо, що реванш Дюбуа – Вордлі запланований на 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2".

Напередодні обидва британські супертяжі випромінюють упевненість у своїх силах і пророкують собі перемогу у майбутній зустрічі. Даніель вже заявляв, що у нього буде відповідь на все, що запропонує його суперник.

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