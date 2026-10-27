Паркер може провести бій в андеркарді Ф'юрі-Джошуа

Бронзовий призер Олімпійських ігор у надважкій вазі британець Фрейзер Кларк (10-3-1, 8 КО) заявив, що може вийти на ринг проти ексчемпіона світу Джозефа Паркера (36-4, 24 KO).

Про це він сказав в інтерв'ю talkSport.

Британець претендує на участь у шоу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа 11 грудня у Кардіффі та наразі розглядає два варіанти.

"З'явилося кілька імен, які обговорюють і пропонують мені. Джозеф Паркер – один із них, і я одразу погодився на цей варіант.

Зараз навколо цього трохи затихло. І насправді я мало що знаю про це. Я не чув про це нічого нового, тож, можливо, це ще актуально, а, можливо, й ні.

Можливо, цей бій все ще обговорюється. Але для мене це надзвичайно важливий поєдинок. Для мене це величезний бій.

Адже йдеться про відомого суперника. Про крутого суперника. Він – велика зірка, чудовий боєць і мій добрий друг", – сказав Кларк.