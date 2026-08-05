Паркеру скасували відсторонення від боксу через провалений допінг-тест

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) отримав дозвіл повернутися на ринг після відсторонення від боксу.

Про це інформує RNZ.

Новозеландець наразі не може розповісти багато деталей. Проте боксер заявив, що відсторонення добігло кінця й він готовий знову битись, як тільки будуть виконані всі формальності.

"Із задоволенням повідомляю, що моє тимчасове відсторонення скасовано, і незабаром я знову повернуся в ринг. Мені порадили поки що не коментувати ситуацію, доки не будуть остаточно завершені всі формальності. Дякую всім, хто мене підтримував. Щойно моє ім'я буде повністю очищене, я битимуся з будь-ким", – сказав Паркер.

Зазначимо, що в допінг-тесті Джозефа Паркера зафіксували кокаїн у день його бою проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Востаннє він виходив на ринг 25 жовтня, коли поступився британцю нокаутом в 11 раунді.

Одразу після відсторонення новозеландець не визнав вину. Боксер заявляв, що не вживав жодних заборонених речовин.