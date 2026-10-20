Зараз просто у вогні: Чісора спрогнозував переможця реваншу Дюбуа – Хргович

Британський гевівейтер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) вважає, що Філіпу Хрговичу (21-1, 16 КО) не вдасться навіть із другої спроби перемогти Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Слова боксера цитує Boxing News Online.

"Даніель зараз просто у вогні. Я б не хотів битися з ним у цей момент. Він би переміг Хрговича", – заявив Чісора.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року Даніель завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив бій через два розсічення у хорватського боксера.

Філіп уже кинув виклик "Динаміту", піднявшись у ринг після перемоги Даніеля над Фабіо Вордлі. Чемпіон IBF у надважкій вазі запропонував британцю провести бій у березні.

Цікаво, що Хргович переконаний, що зможе здолати Дюбуа у потенційному реванші.

Раніше Девід Аллен також припустив, яким може бути результат потенційного другого двобою.