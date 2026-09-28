Вайт припустив, чи готовий Кроуфорд відновити кар'єру заради бою з Гарсією

Генеральний директор UFC та керівник Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, чи можуть прихильники боксу побачити протистояння Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) проти Раяна Гарсії (26-2, 31 КО).

Його слова передає Fight Hub TV.

"Ну, я не знаю, чи це той бій, заради якого Кроуфорд захоче повернутися. Гадки не маю. Для Раяна зараз є купа варіантів, це зрозуміло. Головне питання в іншому: який саме бій змусить повернутися Кроуфорда? Я вже казав публічно, що він, як на мене, повернеться. А потім бачив його інтервʼю, де він каже: "Цікаво, про що це він?" – сказав Вайт.

Один із керівників промоушену Zuffa Boxing не впевнений, що "Мисливець" готовий відновити професійну кар'єру заради поєдинку проти Гарсії.

"Я переконаний, що є поєдинок, заради якого Кроуфорд повернеться в ринг. Але не впевнений, що це бій проти Раяна", – зазначив Дейна.

Журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер повідомляв, що двобій Кроуфорд – Гарсія може стати альтернативним у випадку зірвання бою Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.

Теренс із здивуванням відреагував на таку інформацію, запевнивши, що нічого про такий поєдинок не знає.

Раніше американець зізнавався, що вже немає жодної мотивації виходити у профі-ринг. Водночас промоутер Едді Гірн заявляв, що хотів би побачити протистояння Теренса проти Джарона Енніса.