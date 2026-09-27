Вайт спростував чутки про бій Пак'яо – Стівенсон

Один із керівників промоушену Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, що Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) не поб'ється проти Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

Його слова передає Fight Hub TV.

"Це неправда", – лаконічно відповів Вайт.

Раніше була інформація, що двобій Пак'яо – Стівенсон може стати співголовною подією у межах вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа. Таку ідею запропонували представники стрімінгової платформи Netflix.

За останньою інформацією, британська дуель Ф'юрі – Джошуа може бути запланована на 11 грудня у Кардіффі (Уельс). У команді Ентоні вже відреагували на чутки про можливе зірвання битви.

Нагадаємо, що у своєму крайньому поєдинку "Пак Мен" не зміг перемогти Маріо Барріоса. Їхня зустріч, яка відбулася у липні 2025-го, закінчилася нічиєю. Натомість Шакур 31 січня 2026-го здолав Теофімо Лопеса.