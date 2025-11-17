Перемога нокаутом: Чісора назвав переможця бою Джошуа з Ф’юрі

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив майбутнє ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це він розповів у коментарі Seconds Out.

"Туркі натякнув, що у вересні ми нарешті можемо побачити Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа? Так. Так. Він не натякає — він говорить серйозно. Слухай, якщо Туркі Аль аш-Шейх зробить бій Ей Джея з Тайсоном, то все, що нам залишиться — просто дивитися. Чого ще ми можемо хотіти? Хто переможе? Мій хлопець Ей Джей. Нокаутом", – сказав він.

Також Чісора відповів, чи буде він брати участь у цьому карді.

"Навіщо? Я дивитимусь цей бій, але не виступатиму. Я просто дивитимуся", – сказав Чісора.

Нагадаємо, напередодні голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував два поєдинки Ентоні Джошуа.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі заявив, що не планує відновлювати кар'єру. При тому раніше Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Усиком. А до цього Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів проти українця. Спершу Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Потім українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року: тоді Ентоні на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа. Наступний бій британець проведе проти Джейка Пола.