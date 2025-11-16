Українська правда
Туркі анонсував два поєдинки Джошуа у 2026 році

Володимир Максименко — 16 листопада 2025, 14:22
Ентоні Джошуа
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував два поєдинки Ентоні Джошуа у наступному році.

Слова бізнесмена передає The Ring.

"Прямо зараз я обговорюю з Едді Гірном івенти на наступний рік. Ми плануємо провести у Лондоні дві великі події. У лютому Джошуа виступить в Саудівській Аравії, а згодом буде бій у Лондоні – це буде дуже великий поєдинок, один з найбільших в історії боксу.

Я не скажу, який саме бій, але подія дійсно велика. У вересні ми з Гірном готуємо сюрприз для фанатів", – розповів Туркі.

Нещодавно Едді Гірн повідомив, що бій Джошуа проти Тайсона Ф'юрі може відбутися у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Також напередодні Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, повідомив, що його клієнт може провести другий бій проти Ентоні Джошуа.

