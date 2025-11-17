Джошуа та Пол проведуть бій 19 грудня
Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та шоумен та боксер Джейк Пол (12-1, 7 KO) досягли угоди про бій.
Про це повідомляє Netflix.
Поєдинок відбудеться 19 грудня в Маямі, США. Трансляція буде доступна на Netflix.
14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.
Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.
Раніше легендарний Майк Тайсон висловив бажання провести реванш з Полом.