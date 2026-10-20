Нехай інші поки добряче поб'ють один одного: Чарльз – про майбутнє Вордлі після поразки від Дюбуа

Тренер Дон Чарльз відреагував на заяву володаря пояса IBF Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО), що Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) варто завершити кар'єру після двох поспіль поразок від його підопічного Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Було б несправедливо таке говорити. Це майже те саме, якби Олександр Усик заявив, що Даніелю Дюбуа варто завершити кар'єру, адже він двічі його переміг. Філіп ледве пережив те, що з ним зробив Мозес. Йому справді варто трохи вгамуватися. Фабіо потрібен тривалий і повноцінний відпочинок. Нехай інші поки добряче поб'ють один одного, а потім він зможе повернутися", – сказав Чарльз.

Зазначимо, що Вордлі програв у реванші "Динаміту" достроково вже у другому раунді. Кут Фабіо викинув білий рушник після чергової серії пропущених ударів, на які британець практично не відповідав.

Вперше вони бились у травні. Тоді Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11 раунді, хоча сам двічі опинявся в нокдауні.

Нагадаємо, що також Дерек Чісора радив Вордлі завершити кар'єру. Він вважає, що це був останній поєдинок у кар'єрі Фабіо.