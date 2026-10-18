Хргович несподівано закликав Вордлі піти на пенсію після фіаско у реванші від Дюбуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) порадив Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) завершити кар'єру після поразки від володаря титулу WBO Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Про це він заявив у коментарі Boxing News.

"Якщо чесно, йому варто завершити кар'єру. Сьогодні він виглядав не дуже добре. Він вже заробив купу грошей та зробив диво, ставши чемпіоном світу без аматорської кар'єри. За останні 5-6 боїв він зазнав чимало пошкоджень, пропустив багато ударів. Тому йому варто завершити кар'єру й насолоджуватися життям", – сказав Хргович.

Нагадаємо, що реванш у Лондоні тривав неповні два раунди, коли Дюбуа вчергове затиснув суперника, викидаючи цілу серію потужних ударів. В один із моментів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник.

Після другої поразки Фабіо пообіцяв повернутися на ринг сильнішим. Натомість "Динаміт" зазначив, що тепер у боксі настала його ера.

Раніше Хргович кинув виклик Дюбуа, вийшовши на ринг одразу після бою у Великій Британії.